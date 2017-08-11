Лошадь кыргызстанца Бриони выиграла скачки в Казахстане

Лошадь по кличке Бриони выиграла конные скачки, прошедшие на ипподроме в Алматы (Казахстан).

Как сообщается, в рамках дня состоялись 9 скачек, в которых приняли участие и представители Кыргызстана.

В состязаниях "Приз Фаворит" среди лошадей до двух лет первой к финишу пришла лошадь по кличке Бриони с жокеем Мыктыбеком Токтосуновым. Тренером является Мирзат Шугуралиев.

Отметим, жокей Токтосунов является одним из узнаваемых в Кыргызстане, он также является победителем Всемирных игр кочевников. Одной из его последних ярких побед стала победа в скачках, посвященных 9 Мая, на лошади по кличке Венеция.