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Лошадь кыргызстанца Бриони выиграла скачки в Казахстане

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Гулиза Авазова

Лошадь по кличке Бриони выиграла конные скачки, прошедшие на ипподроме в Алматы (Казахстан).

Как сообщается, в рамках дня состоялись 9 скачек, в которых приняли участие и представители Кыргызстана.

В состязаниях "Приз Фаворит" среди лошадей до двух лет первой к финишу пришла лошадь по кличке Бриони с жокеем Мыктыбеком Токтосуновым. Тренером является Мирзат Шугуралиев.

Отметим, жокей Токтосунов является одним из узнаваемых в Кыргызстане, он также является победителем Всемирных игр кочевников. Одной из его последних ярких побед стала победа в скачках, посвященных 9 Мая, на лошади по кличке Венеция.

URL: http://www.vb.kg/364656
Теги:
скачки, спорт
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