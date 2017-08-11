Штормовое: в ближайшие три часа на Бишкек может налететь шквальный ветер

По данным Гидрометцентра, в ближайшие три часа по городу Бишкек и Чуйской области ожидается неустойчивая погода, скорость ветра может достигать 18-23 метра в секунду.

В связи с этим столичная мэрия, чтобы избежать несчастных случаев и повреждения личного имущества, советует автолюбителям не парковать свои автомобили рядом с деревьями и объектами облегченного типа.

Городские власти просят горожан и гостей столицы обращаться в Call-центр мэрии Бишкека (Службу оперативного реагирования) на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также присылать фотографии с проблемами по номеру 0554 -182-185.

Также столичный муниципалитет просит горожан сообщать об аварийных деревьях через приложение WhatsApp с указанием точного адреса на следующие номера телефонов:

Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557- 99-79-27;

Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 95-55-09;

Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 33-66-40;

Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 44-71-54.