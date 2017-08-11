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Чекисты задержали члена МТО, который отправлял граждан КР в Сирию и Ирак

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ВБ

Задержан член международной террористической организации, который отправлял граждан КР в Сирию и Ирак. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переправки иностранных граждан из зон вооруженных конфликтов, а также попыток последующей легализации на территории Кыргызстана задержан гражданин одной из стран СНГ Ф.У.А. Он был объявлен в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в стране происхождения.

Задержанный член МТО планировал остаться в КР с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. Ф.У.А в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.

URL: http://www.vb.kg/364665
Теги:
ГКНБ, терроризм
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Комментарии
Чолпон Шакирова
11.08.2017, 13:39
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Комментариев: 119

Спасибо ребятам за работу, можно спать спокойно, пока есть эти ребята.

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кирова кирова
11.08.2017, 13:58
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Спец. Службы не должны остоновиться. Таких идеялогически обработанных людей голову оторвать. Эти шайтаны хотят унижтожить цивилизацию целого народа в том числе нашего народа через различных религионых идеялогий. Всех подозрительных идеялогически обработанных людей на месте ловите и не жалейте их.

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