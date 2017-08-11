Чекисты задержали члена МТО, который отправлял граждан КР в Сирию и Ирак

Задержан член международной террористической организации, который отправлял граждан КР в Сирию и Ирак. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

В ходе продолжающихся контртеррористических мероприятий по выявлению и пресечению каналов переправки иностранных граждан из зон вооруженных конфликтов, а также попыток последующей легализации на территории Кыргызстана задержан гражданин одной из стран СНГ Ф.У.А. Он был объявлен в официальный розыск за ряд совершенных преступлений в стране происхождения.

Задержанный член МТО планировал остаться в КР с целью создания устойчивого канала переправки граждан стран Центральной Азии в страны Ближнего Востока. Ф.У.А в установленном порядке передан представителям компетентных органов партнеров для дальнейшего привлечения к уголовной ответственности.