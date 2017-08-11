Глава МИД доложил президенту КР о внешней политике страны

Алмазбек Атамбаев сегодня, 11 августа, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по развитию ключевых направлений внешней политики страны. В частности, Эрлан Абдылдаев доложил об итогах состоявшихся переговоров с главами внешнеполитических ведомств ряда стран и Европейского союза, на которых были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества и ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Министр иностранных дел также рассказал о подготовке к запуску системы выдачи электронных виз, которая позволит гражданам иностранных государств в течение трех дней с момента обращения получать туристические и деловые визы Кыргызской Республики в онлайн режиме без необходимости обращения в посольства и консульства страны за рубежом. Система будет запущена с 1 сентября 2017 года.

Атамбаев дал министерству ряд поручений, касающихся проведения эффективной внешней политики, основанной на национальных интересах государства.