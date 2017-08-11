Караоке "40х40" выставило группу своих гостей ЛОВЗ попрошайками

Пользователь социальной сети "Фейсбук" Nazgul Flor опубликовал на своей странице сообщение о том, что одно из караоке столицы недавно выставило своих гостей попрошайками. Дело в том, что группа людей с ограниченными возможностями здоровья прибыла в увеселительное заведение, чтобы отдохнуть. И заодно проверить предусмотрены ли условия нахождения для людей в инвалидных колясках.

Все было хорошо - и еда, и обслуживание, за исключение публикации организации в социальной сети. Клуб разместил на своей странице информацию о благотворительном ужине, вот только сами граждане в инвалидных колясках и не догадывались, что находятся на такой трапезе.

"Караоке-клуб, ваши гости недовольны, вы выставили их попрошайками, что значит "благотворительный"? Ведь эта была проверка на доступность для всех людей, а вы теперь пишите "благотворительный". А вы их поставили в известность перед тем, как они к вам пришли, что это "благотворительный ужин"? Мне не нравится ваше снисходительное отношение к людям с ограниченными физическими возможностями, вы их оскорбили", - сообщила в публикации пользователь Nazgul Flor.