Закон "О государственных пособиях" вступит в силу с 1 января 2018 года

Министерство труда и социального развития напоминает, что Закон КР "О государственных пособиях в КР" в новой редакции, подписанный А. Атамбаевым вступит в силу с 1 января 2018 года.
В документе предусматривается выплата государственных пособий всем семьям, независимо от дохода семьи, в частности:
Новая редакция закона позволит:
"В настоящее время, для реализации закона Министерством разрабатываются проекты постановления правительства КР, в которых будут утверждаться положение и порядок назначений и выплат государственных пособий, а также установления их размеров. После утверждения реализующих нормативных правовых актов с 1 января 2018 года по республике будет действовать новый порядок назначения и выплат государственных пособий", - пояснила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.
Также она отметила, что ежемесячное социальное пособие, как и прежде, будет выплачиваться нетрудоспособным гражданам, не имеющим право на пенсионное обеспечение, это детям, потерявшим кормильца, детям-сиротам, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.