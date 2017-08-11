Закон "О государственных пособиях" вступит в силу с 1 января 2018 года

Министерство труда и социального развития напоминает, что Закон КР "О государственных пособиях в КР" в новой редакции, подписанный А. Атамбаевым вступит в силу с 1 января 2018 года.

В документе предусматривается выплата государственных пособий всем семьям, независимо от дохода семьи, в частности:

единовременное пособие при рождении ребенка "балага сүйүнчү"; ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет "балага жөлөк"; ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3-х и более детей в возрасте от 3 до 16 лет, "үй-бүлөгө көмөк".

Новая редакция закона позволит:

решить уже на протяжении нескольких лет нерешающуюся проблему по исключению пенсий из доходов семьи при назначении пособий бедным семьям, имеющим детей; улучшить положение детей, укрепить семьи с детьми и пожилыми гражданами, получающими пенсии; повысить охват государственными пособиями детей, проживающих в бедности; создать условия для раннего развития детей вне зависимости от уровня доходов их семей для формирования в дальнейшем качественных и конкурентных трудовых ресурсов; устранить коррупционные риски при назначении и выплате пособий.

"В настоящее время, для реализации закона Министерством разрабатываются проекты постановления правительства КР, в которых будут утверждаться положение и порядок назначений и выплат государственных пособий, а также установления их размеров. После утверждения реализующих нормативных правовых актов с 1 января 2018 года по республике будет действовать новый порядок назначения и выплат государственных пособий", - пояснила заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова.

Также она отметила, что ежемесячное социальное пособие, как и прежде, будет выплачиваться нетрудоспособным гражданам, не имеющим право на пенсионное обеспечение, это детям, потерявшим кормильца, детям-сиротам, пожилым гражданам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.