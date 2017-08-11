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В районе рынка "Кудайберген" частники забирают стадион. Будут строить СТО

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Родион Решетов

В районе рынка "Кудайберген" во дворе домов № 110 и 108 на ул. Патриса Лумумбы неизвестные люди забрали футбольное поле. Как сообщают местные жители, "захватчики" уже обнесли территорию забором. Об этом в социальной сети "Фейсбук" сообщил пользователь Guzel Kerimkulova.

Она отметила, что данный захват произошел буквально две недели назад. При этом подписей и согласия от местных жителей никто не брал. Просто пришли и огородили площадку забором.

Предположительно, на этом месте неизвестные собрались строить станцию технического обслуживания. Пользователь обращается ко всем компетентным органам с вопросом. Как им поступить в этом случае, в то время как домком и квартальные бездействуют, отмечается в публикации.

URL: http://www.vb.kg/364681
Теги:
рынок, самозахватчики
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