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В микрорайоне Кок-Жар ограблен "ЭкоИсламик банк". Милиция ищет преступников

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Родион Решетов

На улице Шабдан Баатыра в микрорайоне Кок-Жар оцеплена территория банка. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, на месте находится милицейский автобус, несколько десятков людей в форме и три специалиста с собаками.

Как выяснилось позднее, правоохранители находились на месте преступления. В органах сообщили, что сегодня, 11 августа, произошло ограбление филиала банка "ЭкоИсламик". В настоящее время в ГУВД не могут прокомментировать ситуацию.

Однако, по предварительным данным, грабители украли крупную сумму денег. Сколько именно, не уточняется, также сотрудники уголовного розыска отказались комментировать, сколько злоумышленников было.

На месте работает бригада с собаками. Здание опечатано.

URL: http://www.vb.kg/364683
Теги:
ГУВД
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