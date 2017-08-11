Трамп введет режим чрезвычайной ситуации из-за опиоидного кризиса

Президент США Дональд Трамп намерен ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с опиоидным кризисом в стране, пишет DW. Злоупотребление опиоидами, в частности героином, является "серьезной проблемой, которой у нас в таком виде еще никогда не было", заявил выступая перед журналистами в Нью-Джерси. Трамп пообещал "инвестировать много времени, сил и средств" в борьбу с этим кризисом.

Введение режима чрезвычайной ситуации позволит местным властям получать дополнительную поддержку из федеральных фондов, а также даст Вашингтону возможность ускоренного введения ограничений на употребление опиоидов - искусственных опиатов, действие которых на организм схоже с эффектом от употребления опия.

Опиоидная эпидемия, жертвами которой ежегодно становятся десятки тысяч американцев, является "национальным бедствием", подчеркнул он. Двумя днями ранее Трамп провел совещание по проблеме злоупотребления опиоидами. По мнению министра здравоохранения Тома Прайса, объявление чрезвычайного положения из-за опиоидного кризиса не является необходимым, однако Трамп намерен подготовить соответствующее заявление.

По оценке американского общества наркологии, от двух до трех миллионов граждан страны имеют зависимость от продающихся по рецепту обезболивающих, а также героина. По подсчетам организации, ежедневно в США умирают 90 человек от передозировки опиоидов.

Между тем газета The New York Times сообщает, что таких смертей в стране почти вдвое больше. По ее данным, в 2016 году в США скончались около 60 тысяч человек от передозировки опиоидов. Этот показатель на 19 процента выше соответствующих цифр за 2015 год, указывает издание.