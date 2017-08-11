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Сегодня: когда уйдет премьер, стихия была рядом, вербовщик террористов

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Эркин Суротчуев

Когда уйдет премьер. В преддверии президентских выборов - это главная политическая интрига. И, конечно, педалируют эту тему не рядовые граждане, а кандидаты на пост главы государства, которые намереваются составить Сооронбаю Жээнбекову конкуренцию. Совсем недавно с громкими заявлениями и требованием немедленной отставки главы правительства выступил Темир Сариев.

В интервью одному из местных СМИ Сооронбай Жээнбеков рассказал, что покинет свой пост, когда начнется официальная регистрация кандидатов в президенты. Вероятнее всего, это будет 21 августа. Кстати, и представители ЦИК говорят о том, что оставаясь в должности премьера до получения удостоверения кандидата на пост главы государства, Жээнбеков не нарушает никаких законов.

Вербовщик в террористы. Спецслужбами Кыргызстана обезврежен мужчина, который планировал поставить на поток отправку молодых людей в зоны боевых действий. Незваный гость является жителем одной из стран СНГ и у себя на родине был объявлен в розыск за ряд совершенных им преступлений. По версии следствия, вербовщик является активным членом международной террористической организации.

"Задержанный планировал остаться в Кыргызстане, чтобы создать устойчивый канал переправки граждан республик Центральной Азии в страны Ближнего Востока", - сообщила пресс-служба ГКНБ. Подозреваемый передан спецслужбам того государства, гражданином которого он является и где был объявлен в розыск.

Стихия прошла рядом. Днем в Бишкеке было сухо, а в паре десятков километров шли ливни, вызвавшие сели. Сегодня около полудня в результате обильных осадков заполнилось до краев и начало переливаться высокогорное озеро Челектор. Грязевые потоки хлынули по пойме реки Нооруз, затапливая находящиеся неподалеку постройки и дороги. Сели снесли несколько столбов ЛЭП и деревья.

"Дорога Кой-Таш - Горная Маевка - курорт "Иссык-Ата" временно закрыта, на месте работает патрульная милиция. Привлечены все службы гражданской защиты Ысык-Атинского района. Ситуация под контролем", – сообщили в МЧС. В ведомстве также отметили, что угроза схода селей сохраняется и в Тюпском районе Иссык-Кульской области.

Перевернулась автоцистерна с горючим. Это случилось на 94-м километре трассы Бишкек - Ош на серпантине, ведущем к перевалу Тоо-Ашу. Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на трассу пролилось около 5-6 тонн дизельного топлива. В ликвидации последствий аварии были задействованы пожарные расчеты.

По предварительным данным, водитель бензовоза марки DAF не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание цистерны и большая утечка топлива. Отмечается, что мужчина, находившийся за рулем грузовика, не пострадал. Прибывшие на место ЧП пожарные перенаправили течение солярки с дороги на обочину. Автомашина поставлена на колеса с помощью крана.

Здесь будет город-сад. Массовая вырубка деревьев в столице для расширения дорог по-прежнему остается горячей темой. Ее активно раскручивают и подпитывают различные активисты в социальных сетях. И многие горожане поддаются паническим настроением по поводу того, что Бишкек окончательно превратится в каменные джунгли.

Успокоить жителей столицы решил сегодня мэр Албек Ибраимов, он пообещал, что вместо каждого срубленного дерева в Бишкеке будет расти три новых. "В сентябре, если будет 22 градуса, мы начнем высаживать. Закончим поздней осенью, когда уже будет минусовая температура, потому что мы приобрели деревья с защищенной корневой системой, и их можно сажать круглогодично. Они будут высажены везде, где строятся новые улицы, где проводился вынужденный снос деревьев", - рассказал градоначальник.

В Бишкеке состоится международный фестиваль уличных театров. В шоу примут участие творческие коллективы и труппы из стран Европы, Центральной Азии и, конечно, нашей республики. Действа будут разворачиваться на площадях, в людных местах и парках, в общем, в декорациях современного города. Фестиваль будет проходить с 21 по 24 сентября.

Как отмечают организаторы, на мероприятие приглашены искусствоведы из Европы. Они будут наблюдать за ходом шоу, а самые талантливые по их мнению коллективы, которые произведут самое сильное впечатление на жюри и публику, получат приглашения на аналогичный европейский фестиваль.

URL: http://www.vb.kg/364686
Теги:
выборы, дороги, ДТП, искусство, правительство, президент, сель, стихийные бедствия, театр, чрезвычайные ситуации, терроризм, Бишкек, Кыргызстан, ГКНБ, МЧС, мэрия, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Чолпон Шакирова
11.08.2017, 18:18
Карма: -10
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 91
Минусов: 101
Комментариев: 121

Рада, что у нас в ГКНБ работают профи своего дела. Спасибо им! 

Вроде же Жээнбеков еще официально не зарегистрирован, как пройдет эта процедура, то сразу уйдет в отставку. 

+1
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Жалоба модератору
Банин Александр
11.08.2017, 18:22
Карма: -53
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 129
Комментариев: 107

Чолпон Шакирова

Рада, что у нас в ГКНБ работают профи своего дела. Спасибо им! 

Вроде же Жээнбеков еще официально не зарегистрирован, как пройдет эта процедура, то сразу уйдет в отставку. 

Законы просто некоторые не знают. Читать больше нужно, а не слушать провокаторов. 

0
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Жалоба модератору
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