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В Бишкеке стройкомпаниям выданы предписания о нарушении санитарных норм

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ВБ

Ежедневно сотрудниками городской санитарно-экологической инспекции проводится работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.

В ходе очередного объезда выявлено, что хозяйствующими субъектами и владельцами частных домовладений проводятся земельные работы с нарушением правил благоустройства г. Бишкек.

В результате их деятельности разрушаются элементы благоустройства: газоны, тротуары, ирригация, бордюры, дороги, а также отсутствуют ордера на проведение земельных работ.

Инспекторами СЭИ составлены протоколы по ст. 488 и направлены в районную административную комиссию для дальнейшего рассмотрения:

ОсОО "Бабахан", ул. Ауэзова, 3;

ОАО "Северэлектро", ул. Салиевой – ул. Т. Айтматова;

Владельца частного дома Орозалиевой Ч., ж/м Ак-Бата, ул. 1, дом №3;

Владельца частного дома Бухонцовой Л.И., ул.Салиевой, 19;

Владельца частного дома Эсенбековой К.Т., ул. Кирпичная, 14.

URL: http://www.vb.kg/364688
Теги:
мэрия, строительство, Бишкек
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