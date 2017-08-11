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В зонах прохождения селевых потоков дежурят МЧС и Гражданская защита

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ВБ

Силы и средства Гражданской защиты выставлены на потенциально-опасных участках по зонам прохождения селевого и паводкового потока по реке Нооруз. Об этом рассказал министр ЧС КР Кубатбек Боронов.

"Сотрудники МЧС сопровождают прохождения потока, население, расположенные вдоль реки Нооруз, предупреждены о прохождения селевого и паводкового потока", - сказал чиновник.

Опасность заключается в угрозе смыва гидротехнических сооружений и автомобильных мостов.

Оперативная группа во главе с министром Кубатбеком Бороновым, осмотрев села Уч-Эмчек и Таш-Башат, выехала в село Нижняя-Серафимовка. Полномочный представитель правительства КР в Чуйской области Бактыбек Кудайбергенов находится в населенном пункте Уч-Эмчек. Оперативная группа во главе с начальником Управления МЧС КР по Чуйской области Жамбулом Жумагуловым дежурит в селе Чон-Далы.

URL: http://www.vb.kg/364690
Теги:
МЧС, сель, Чуйская область
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