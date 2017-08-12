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Декларация - 2017. Глава Нацбанка в месяц получает около 234 тысяч сомов

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Айдана Абдуваитова

Годовая заработная плата председателя правления Нацбанка Толкунбека Абдыгулов превышает 2 млн сомов. Такие данные следуют из декларации чиновника за 2016 год.

В отчете Абдыгулов указал, что по месту основной работы он заработал 2 млн 817 тыс. сомов, то есть в среднем в месяц он получает около 230 тыс. сомов. Еще почти 119 тыс. сомов он получил от педагогической деятельности. При этом глава Нацбанка, судя по официальным данным, не имеет собственного жилья, машины и другого имущества.

Отметим, официальный доход Абдыгулова в прошлом году был намного выше - тогда его годовой доход по службе составил 3 млн 696 тыс. сомов.

Близкий родственник Абдыгулова не имеет дохода по месту работы или от бизнеса, не имеет дома, но при этом владеет машиной марки Toyota Prado 2008 года выпуска.

URL: http://www.vb.kg/364693
Теги:
декларация, НБ КР, Толкунбек Абдыгулов
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Сюжет: Декларация 2017 (10 материалов)
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