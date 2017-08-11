В "Абдыш-Ате" снова новый тренер. Кантский клуб возглавил Березовский

Руководство футбольного "Абдыш-Ата" назначило на пост главного тренера команды Валерия Березовского.

Как сообщает Футбольная лига Кыргызстана, Березовский стал третьим наставником кантовчан в течение этого сезона. Напомним, что ФК "Абдыш-Ата" сезон начал под руководством Аскара Ахметова. Но после 11-го тура чемпионата его отправили в отставку.

Затем буквально неделю назад, временным исполняющим обязанности главного тренера стал Игорь Гавшин.

После назначения Гавшина "Абдыш-Ата" провела первый полуфинальным матч Кубка Кыргызстана с бишкекским "Дордоем", где ведя в счете в первом тайме в конце встречи уступили - 1:2.

Березовский ранее являлся главным тренером команды из первой лиги "Наше", с которым впервые в истории отечественного футбола вышел в финал Кубка Кыргызстана в 2015 году. Последним же местом его работы была Молодёжная сборная Кыргызстана (U-23). Первый матч под руководством нового главного тренера "Абдыш-Ата" пройдет завтра, 12 августа, против МФК "Кара-Балта" в гостях в рамках 13-го тура Топ-Лиги-2017.