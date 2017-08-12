Академика НАН КР, профессора Владимира Плоских посвятили в рыцари науки

Посол Российской Федерации Андрей Крутько 11 августа вручил академику НАН КР Владимиру Плоских одну их высших наград Российской академии естественных наук (РАЕН) – почетное звание и знак "Рыцарь науки и искусств".

"Почетное звание вручается за большие заслуги в области науки. Награда нашла своего героя", - сказал дипломат.

На церемонии вручения присутствовал член-корреспондент РАЕН, профессор Александр Колесников, который отметил, что академик Плоских стал первым обладателем почетного звания среди ученых Центральной Азии.

Ученый, недавно отметивший свое 80-летие, полон сил и заявил, что готов и дальше работать во славу науки.

Владимир Михайлович Плоских - один из ведущих ученых-историков и археологов Кыргызстана, педагог, писатель, доктор исторических наук, профессор, академик и вице-президент НАН КР, заслуженный деятель науки республики, действительный член Российской академии педагогических и социальных наук. Им опубликовано более 300 научных и научно-популярных трудов, в том числе 30 монографий, учебников и учебных пособий.

Под его руководством проводятся подводные археологические исследования на Иссык-Куле.

К званию "Рыцарь науки и искусств" прилагается знак – восьмилучевая звезда с венком из дубовых и лавровых листьев из серебра с позолоченным Георгиевским крестом в центре. Носится на красной ленте.