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На берег в Британии выбросило гигантские трубы

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На восточном побережье Великобритании в графстве Норфолк обнаружены две гигантские пластиковые трубы. Видео с места событий опубликовал телеканал Euronews.

Длина изделий достигает ста метров, диаметр - двух. Власти заявили, что трубы предназначаются для крупного проекта в Алжире, а в море попали после того, как отсоединились от основного груза во время транспортировки.

Трубы не представляют опасности для людей и окружающей среды, передает East Anglian Daily Times. Вскоре потерявшееся оборудование отбуксируют обратно к производителю - в Норвегию.

URL: http://www.vb.kg/364701
Теги:
Великобритания
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