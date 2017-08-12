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Трамп объявил о готовности воевать с Северной Кореей

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Президент США Дональд Трамп объявил о готовности к военным действиям против КНДР. Об этом американский лидер написал в своем Twitter 11 августа.

"Военные средства решения [конфликта] на месте и полностью готовы к бою на случай, если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, что [лидер КНДР] Ким Чен Ын найдет другой путь", - написал Трамп.

10 августа президент США заявил, что Пхеньян должен "очень, очень нервничать", даже если только подумает напасть на Соединенные Штаты или их союзников. При этом он отметил, что его обещание ответить Пхеньяну "огнем и яростью" возможно, было недостаточно жестким.

Двумя днями ранее Северная Корея объявила о готовности нанести ракетный удар по базе ВВС США на острове Гуам в Тихом океане. В случае приказа лидера КНДР Ким Чен Ына северокорейские военные запустят баллистическую ракету средней дальности "Хвасон-12", впервые испытанную 14 мая.

2 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не желает враждовать с Северной Кореей и не несет ей угрозы, но в то же время вынужден отвечать на действия Пхеньяна.

URL: http://www.vb.kg/364707
Теги:
Северная Корея, Дональд Трамп
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