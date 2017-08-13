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Переживший Освенцим израильтянин умер в возрасте 113 лет

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Старейший в мире мужчина скончался в израильском городе Хайфе в возрасте 113 лет. Об этом в сообщает The Haaretz.

Исраэль Кристал родился в Польше в сентябре 1903 года. В 1940 году Кристал был перемещен в Освенцим, во время холокоста он потерял жену и двоих детей. Позже он женился во второй раз и в 1950-м переехал в Израиль, где занялся делом, которым зарабатывал до войны - производством конфет.

После смерти японца Ясутаро Коидэ в 2016 году Кристал в возрасте 112 лет был признан самым старым в мире мужчиной.

Книга рекордов Гиннесса смогла признать Кристала рекордсменом-долгожителем после того, как в Польше нашлись документы, подтвердившие его возраст. В архивах были обнаружены материалы, свидетельствующие, что мужчина проживал в городе Лодзи в 1918 году. На тот момент ему было 15 лет.

В настоящее время старейшим человеком считается 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown).

URL: http://www.vb.kg/364710
Теги:
Израиль, пожилые люди
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