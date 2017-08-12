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Трампа и Ким Чен Ына "заставили" поменяться прическами

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Пользователь Reddit под ником GallowBoob опубликовал фотографии президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, поменяв местами их прически с помощью фотошопа. На это обратило внимание издание Mashable.

Пост был опубликован 10 августа и быстро стал вирусным: за него проголосовали более 135 тысяч пользователей. Кроме того, юзеры оставили почти четыре тысячи комментариев.

По мнению посетителей Reddit, подобный обмен можно расценивать как самый ужасный за всю историю человечества. Другие, напротив, посчитали, что изменения улучшат внешний вид двух лидеров.

"Только мне кажется, что Трамп похож на Чарли Шина?" - написал один из комментаторов. Кроме того, пользователи согласились, что Ким Чен Ын со светлыми волосами превращается в ботаника.

В июне в сети заметили, что власти Северной Кореи пытаются представить уши Ким Чен Ына не такими, какие они есть на самом деле: на официальных фотографиях эту часть тела усиленно ретушируют. По единственному снимку без редактирования стало ясно, что на мочке северокорейского вождя заметно нечто напоминающее бородавку.

URL: http://www.vb.kg/364711
Теги:
Северная Корея, Дональд Трамп
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