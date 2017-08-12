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Перевернувшийся мусоровоз в Германии раздавил семью с тремя детьми

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На юго-западе Германии мусоровоз перевернулся и упал на легковой автомобиль, в котором, находились пять человек. Все они погибли. Об этом сообщает Pforzheimer Zeitung со ссылкой полицию.

За рулем автомобиля сидела женщина, в пассажирском кресле рядом с ней находился мужчина. Дети, двое из которых дошкольного возраста, сидели сзади. Предположительно, они были членами одной семьи.

По словам полицейских, мусоровоз сильно разогнался перед поворотом и не смог вовремя затормозить. Не исключено, что причиной аварии стала техническая неисправность машины. Стражи порядка заявили, что у людей в легковом автомобиле не было шансов выжить.

Отмечается также, что два человека, находившихся в мусоровозе, получили легкие травмы, они доставлены в больницу.

URL: http://www.vb.kg/364713
Теги:
Германия, ДТП
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