Перевернувшийся мусоровоз в Германии раздавил семью с тремя детьми

На юго-западе Германии мусоровоз перевернулся и упал на легковой автомобиль, в котором, находились пять человек. Все они погибли. Об этом сообщает Pforzheimer Zeitung со ссылкой полицию.

За рулем автомобиля сидела женщина, в пассажирском кресле рядом с ней находился мужчина. Дети, двое из которых дошкольного возраста, сидели сзади. Предположительно, они были членами одной семьи.

По словам полицейских, мусоровоз сильно разогнался перед поворотом и не смог вовремя затормозить. Не исключено, что причиной аварии стала техническая неисправность машины. Стражи порядка заявили, что у людей в легковом автомобиле не было шансов выжить.

Отмечается также, что два человека, находившихся в мусоровозе, получили легкие травмы, они доставлены в больницу.