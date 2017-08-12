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Бакыт Торобаев сдал подписные листы для регистрации своей кандидатуры в ЦИК

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Айдана Абдуваитова

Лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев сдал подписные листы в поддержку своей кандидатуры в Центризбирком. Об этом сообщили в ЦИК.

Команда Торобаева предоставила около 72 тыс. подписей со всех регионов страны. Эксперты ЦИК должны в течение 10 дней проверить листы и если нет нарушений, то зарегистрировать кандидата.

Напомним, Бакыт Торобаев участвует в выборах от партии "Онугуу-Прогресс". Он выполнил основные требования ЦИК: прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог и сдал подписные листы. Однако, на прошлой неделе он вместе другими кандидатами - Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков заявили об объединении с тем, чтобы поддержать единого кандидата, имя которого пока не сообщается.

URL: http://www.vb.kg/364714
Теги:
Бакыт Торобаев, выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (58 материалов)
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