Бакыт Торобаев сдал подписные листы для регистрации своей кандидатуры в ЦИК

Лидер партии "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев сдал подписные листы в поддержку своей кандидатуры в Центризбирком. Об этом сообщили в ЦИК.

Команда Торобаева предоставила около 72 тыс. подписей со всех регионов страны. Эксперты ЦИК должны в течение 10 дней проверить листы и если нет нарушений, то зарегистрировать кандидата.

Напомним, Бакыт Торобаев участвует в выборах от партии "Онугуу-Прогресс". Он выполнил основные требования ЦИК: прошел тестирование по госязыку, внес избирательный залог и сдал подписные листы. Однако, на прошлой неделе он вместе другими кандидатами - Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев и Ахматбек Келдибеков заявили об объединении с тем, чтобы поддержать единого кандидата, имя которого пока не сообщается.