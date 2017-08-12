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Жээнбеков: Ассамблея народов Евразии это развитие межэтнического согласия

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Деятельность Ассамблеи народов Евразии направлена на сближение и укрепление связей народов, проживающих на евразийском континенте. Об этом заявил премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 11 августа, во время встречи с председателем Совета Ассамблеи народов России, первым заместителем Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светланой Смирновой.

"Наша страна – многонациональная страна, вопросу укрепления межэтнического согласия уделяется пристальное внимание. Представители различных национальностей сохранили свой язык, культуру и обычаи. Сохранять и развивать свою национальную культуру и язык им помогают национально-культурные центры, объединенные в Ассамблее народа Кыргызстана. Учитывая это, Кыргызская Республика всецело поддержало инициативу Президента Российской Федерации Владимира Путина и Ассамблеи народов России по образованию "Ассамблеи народов Евразии", которая была учреждена 27 мая 2017 года в городе Москва", - сказал глава правительства.

"При создании Ассамблеи народов России в 1998 году мы учитывали опыт Кыргызской Республики, где аналогичная структура была создана еще в 1994 году. Теперь, с образованием Ассамблеи народов Евразии наше сотрудничество должно перейти на новый уровень. Я уверена, что такое сотрудничество окажет позитивное влияние на продвижение интеграционных процессов на евразийском континенте, расширение и углубление дружественных контактов не только между Россией и Кыргызстаном, но и между другими странами евразийского континента. Надеюсь, что уже в ближайшее время наша работа начнет приносить ощутимую пользу народам наших стран", - в свою очередь подчеркнула Светлана Смирнова.

Заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Игорь Круговых сообщил, что на сегодняшний в состав Ассамблеи народов России входит два национально-культурных центра, объединяющих этнических кыргызов, проживающих на территории России.

"Очень важно, что российские власти разрешили гражданам Кыргызской Республики осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации при наличии национальных водительских прав. Я считаю, что это правильно, так как водители из Кыргызстана не представляют угрозу на дорогах России". – констатировал Игорь Круговых.

Премьер-министр выразил заинтересованность в налаживании тесных контактов с Ассамблеей народов Евразии, подчеркнув, что создание такой структуры является важным шагом для развития межэтнического согласия, гармоничного взаимодействия государственных органов с представителями различных национальностей и совершенствования государственной национальной политики во всех странах, которые вошли в состав данной Ассамблеи.

В завершении встречи заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России Марина Мартынова вручила на память премьер-министру научный труд "Кыргызы", изданный в Российской Федерации.

URL: http://www.vb.kg/364718
Теги:
Россия, Ассамблея народа Кыргызстана, Сооронбай Жээнбеков
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