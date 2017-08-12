Погода
$ 68.66 - 69.05
€ 80.62 - 81.67

Последствия проливных дождей, прошедших в Ысык-Атинском районе

92  0
ВБ

МЧС сообщило о последствиях проливных дождей, прошедших в Ысык-Атинском районе.

В результате прошедших 11 августа ливней в высокогорной зоне, в селе Таш-Башат с ущелья Кичи-Тор сошел селевой поток в результате чего подтопил 2 хоз. постройки, расположенные вблизи сайя и привел их в негодное состояние. Кроме этого на 33 км автодороги Кой-Таш-Ысык-Ата из-за большого объема воды селевой поток переливаясь через автодорожный мост, наполнил его грязекаменной массой, что привело к временному закрытию автодороги.

В селе Нижняя Серафимовка айыльного округа Туз, селевой поток подмыл берег реки Ноорус. Угроза жизни людям нет.

Тем временем, для устранения последствий от стихии привлечены силы и средства МЧС и Гражданской защиты. На месте работали 74 спасателя, 1 грейдер и 1 погрузчик.

При помощи, привлеченной спец. техники мост, расположенный на 33 км автодороги Кой-Таш-Ысык-Ата, после проведенных очистительных работ был полностью очищен и автодорога открыта.

Обстановка находиться на контроле Управления МЧС по Чуйской области. Сейчас проводятся берегоукрепительные работы реки Ноорус.

URL: http://www.vb.kg/364721
Теги:
МЧС, сель, Ысык-Атинский район
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  