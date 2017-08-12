Последствия проливных дождей, прошедших в Ысык-Атинском районе

МЧС сообщило о последствиях проливных дождей, прошедших в Ысык-Атинском районе.

В результате прошедших 11 августа ливней в высокогорной зоне, в селе Таш-Башат с ущелья Кичи-Тор сошел селевой поток в результате чего подтопил 2 хоз. постройки, расположенные вблизи сайя и привел их в негодное состояние. Кроме этого на 33 км автодороги Кой-Таш-Ысык-Ата из-за большого объема воды селевой поток переливаясь через автодорожный мост, наполнил его грязекаменной массой, что привело к временному закрытию автодороги.

В селе Нижняя Серафимовка айыльного округа Туз, селевой поток подмыл берег реки Ноорус. Угроза жизни людям нет.

Тем временем, для устранения последствий от стихии привлечены силы и средства МЧС и Гражданской защиты. На месте работали 74 спасателя, 1 грейдер и 1 погрузчик.

При помощи, привлеченной спец. техники мост, расположенный на 33 км автодороги Кой-Таш-Ысык-Ата, после проведенных очистительных работ был полностью очищен и автодорога открыта.

Обстановка находиться на контроле Управления МЧС по Чуйской области. Сейчас проводятся берегоукрепительные работы реки Ноорус.