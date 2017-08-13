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Фильм "Завещание отца" покажут в кинофестивале в Италии

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Айдана Абдуваитова

Фильм кыргызстанских режиссеров "Завещание отца" покажут на международном кинофестивале молодежного и авторского кино "Лукания Фильм Фестивал" в Италии. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.

Фестиваль проходит 9-13 августа в городе Маркония. Кыргызский фильм покажут сегодня, 12 августа, в программе полнометражных игровых фильмов.

В кинофестивале "Лукания Фильм Фестивал" участвуют более сотни работ со всех стран мира и победа в нем позволит участвовать и в других европейских конкурсах.

Картина "Завещание отца" рассказывает о молодом человеке Азате, который привозит в Кыргызстан тело и завещание отца. Тот в период развала СССР занял много денег и сбежал в США, но всегда хотел быть похороненным на земле предков. Расплатившись с долгами родителя, Азат встречается с друзьями и становится свидетелем разных жизненных ситуаций. Он заново открывает для себя свою малую родину.

URL: http://www.vb.kg/364728
Теги:
Италия, кино
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