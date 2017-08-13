В Индии слон насмерть растоптал 15 человек в двух штатах

По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения слона в двух индийских штатах.

Об этом сообщает RT со ссылкой на SBS.

Отмечается, что животное терроризировало людей на протяжении нескольких месяцев. Местным жителям даже пришлось покинуть свои деревни и сбежать в холмистую местность, чтобы спастись от слона.

В итоге через некоторое время, слон был застрелен охотником по заказу властей. По его словам, его команде пришлось потрудиться, чтобы выследить жертву в условиях сильных дождей, густых лесов и низкой видимости.

Слон был похоронен в лесу 13 августа.