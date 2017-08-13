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Более 30 человек ранены в беспорядках в Шарлотсвилле

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В ходе протестов и последовавших волнений в Шарлотсвилле (штат Виргиния) пострадали 35 человек. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и полицию.

Ранее сообщалось, что при въезде машины в толпу протестующих погиб человек.

По словам очевидцев, автомобиль несся "на бешеной скорости" и сбивал всех, кто стоял на пути.

В городе накануне ввели режим ЧС из-за столкновений ультраправых с их противниками.

Виновник ДТП, 20-летний стронник ультраправых, задержан. Правоохранители склонны считать случившееся актом государственного терроризма.

Также известно о еще двух арестах.

Столкновения начались после акции организации "Единство правых", в ходе которой националисты протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии конфедератов Роберту Эдварду Ли.

URL: http://www.vb.kg/364732
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