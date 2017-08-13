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Жители Барселоны провели акцию против туристов на городском пляже

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Несколько сотен жителей Барселоны устроили акцию протеста против массового туризма на самом популярном среди туристов городском пляже Барселонета, пишет Би-би-си.

Участники акции вывесили плакаты с надписями "Мы не хотим туристов", "Прекратите массовый туризм" и другими.

Акцию организовали жители района Барселонета, к ним также присоединились жители других районов каталонской столицы.

Район Барселонета находится между портом Барселоны и Олимпийской деревней, это одно из основных мест скопления туристов.

В районе, который выходит на набережную, находится много отелей и ресторанов, а многие квартиры в домах сдаются отдыхающим.

Жители Барселоны недовольны поведением туристов, а также тем, что из-за резкого роста числа туристов в городе растут цены на аренду квартир.

"Раньше мы жили рядом с ворами и наркоманами, пытались нормально уживаться, и у нас это получалось. Но туризм уничтожил все", - сказала одна из участниц акции.

В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов - в страну прибыли 36,4 миллиона человек.

Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что туризм обеспечивает 11% ВВП страны.

URL: http://www.vb.kg/364734
Теги:
туризм, Испания
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