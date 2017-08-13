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Суд арестовал заподозренного в убийстве журналистки датского изобретателя

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Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в непреднамеренном убийстве шведской журналистки Ким Уолл, арестован по решению суда. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Датское радио.

Мадсен пробудет под стражей до 5 сентября. По словам его адвоката Бетины Хальд Энгмарк (Betina Hald Engmark), изобретатель не признает свою вину и готов оказать следствию всю возможную помощь.

История попала в поле зрения СМИ накануне. Журналистка 10 августа спустилась на борт построенной Мадсеном подлодки "Наутилус" в Копенгагене, но домой так и не вернулась. Субмарина на следующий день была найдена затонувшей возле города Кёге. Изобретатель был спасен. Он рассказал, что у судна возникли проблемы с системой погружения и всплытия, и заявил, что высадил пассажирку еще вечером, через три часа после начала прогулки, однако никто не видел ее живой.

Попасть внутрь подлодки и выяснить, есть ли там тело, спасателям пока не удалось.

30-летняя Уолл - фрилансер, работала на издания The New York Times и The Guardian.

Мадсен - один из основателей некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, которая занимается разработкой и запуском в космос ракет, сделанных любителями. "Наутилус" - одна из трех построенных им подводных лодок.

URL: http://www.vb.kg/364735
Теги:
Дания
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