Несколько десятков человек погибли в Непале в результате оползней

Не менее 40 человек погибли за последние два дня в Непале в результате оползней, вызванных ливневыми дождями. Об этом, как пишет Интерфакс, сообщили в воскресенье представители местных властей.

По информации местного комитета Красного Креста, число погибших превысило 50 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести. Еще тысячи людей были вынуждены покинуть дома из-за разгула стихии.

В ряде районов страны повреждены дома и объекты инфраструктуры.

По данным метеорологического агентства Непала, ливни продолжатся и в течение воскресенья.

Всего с начала сезона муссонов, который длится в Непале с конца июня по конец августа, в этом году погибли более ста человек.