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У берегов Кувейта произошла утечка 35 тыс. баррелей нефти

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Около 35 тыс. барр. нефти вытекло в море возле совместного месторождения Кувейта и Саудовской Аравии в Персидском заливе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

"Аварийные бригады все еще пытаются остановить утечку нефти вблизи южного района Рас-Аль-Цур в Кувейте", - сообщил агентству KUNA представитель пресс-службы Кувейтской нефтяной компании (KOC). Он добавил, что бригады также сосредотачивают усилия на защите водозаборов возле северных и южных силовых и водонасосных станций в районе Рас-Аль-Цура. Представитель пресс-службы компании отметил, что в дальнейшем близлежащие пляжи также будут очищены от последствий нефтяной утечки.

Агентство SPA сообщало о том, что власти Кувейта объявили "план управления кризисом". В сообщении агентства также указывается, что местные власти заявили, что нефтяное пятно не достигло берегов Кувейта.

По оценкам местных нефтяных экспертов, разлив нефти произошел возле старого 50-километрового трубопровода, ведущего в город Рас-Аль-Хафджи. Нефть вытекла в воды рядом с массивным нефтяным комплексом, постройкой которого занимаются Кувейт и Саудовская Аравия. Проект оценивается в $30 млрд. В него также входит постройка нефтеперерабатывающего завода, который ежедневно должен будет перерабатывать 615 тыс. барр. нефти.

URL: http://www.vb.kg/364741
Теги:
Кувейт, нефть
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