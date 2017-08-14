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Жертвами нападения исламистов на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек

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Жертвами нападения на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения. Об этом, как пишет Лента.ру, агентству Associated Press сообщил министр связи страны Реми Данджину.

Трое террористов подъехали к фешенебельному ресторану Aziz Istanbul в столице страны Уагудугу, после чего открыли огонь по посетителям. Среди погибших есть иностранцы - сообщается как минимум об одном гражданине Франции.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся. Власти Буркина-Фасо подозревают в совершении нападения джихадистов, которые последние несколько лет проявляют все большую активность в стране.

URL: http://www.vb.kg/364743
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