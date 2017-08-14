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В Вашингтоне сотни людей митингуют против националистов

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В Вашингтоне проходит мирная акция протеста. Возле Белого дома собрались несколько сотен человек. Многие скандируют "Нет насилию!" и призывают президента США решительно осудить действия националистов в Шарлотсвилле и покончить с насилием, пишет Росбалт.

Как передает ТАСС, некоторые демонстранты держат в руках плакаты "Трамп = ненависть", "Нет расизму", "Жизнь темнокожих имеет ценность". После митинга состоится шествие по центральным улицам столицы США.

Напомним, в ночь на 12 августа сотни ультраправых вышли на улицы из-за планов городских властей снести памятник генералу Роберту Ли. Он участвовал в Гражданской войне на стороне конфедератов. В это же время в участников шествия против ультраправых врезался автомобиль, погибла одна женщина. Всего в стычках на акциях и в инциденте с наездом автомобиля на толпу пострадали более 20 человек.

URL: http://www.vb.kg/364744
Теги:
митинг, США
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