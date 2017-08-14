Погода
$ 68.79 - 69.11
€ 80.75 - 81.76

Футбол: воспитанник немецкого футбола принес победу "Дордою" над "Нефтчи"

160  0
Гулиза Авазова

В минувшие выходные прошли матчи 13 и 14 тура чемпионата Кыргызстана по футболу высшего дивизиона - Топ-лиги.

В рамках тура в Кочкор-Ате местный "Нефтчи" встретился с бишкекским "Дордоем". Отметим, бишкекчане целятся на чемпионство, а хозяева поля пытаются зацепиться в тройке лучших.

Кочкоратинцы свои намерения показали игрой, где им удалось в первом тайме удержать нулевую ничью. Однако в начале второго тайма бишкекчанам все же удалось открыть счет в лице Александра Мищенко, который точно пробил в верхний угол из-за пределов штрафной площади. Этот гол стал единственным в матче и победным.

Напомним, "Дордой" приобрел полузащитника Мищенко во второй половине чемпионата этого сезона и этот гол - его первый результат в топ-лиге. Он является воспитанником немецкого футбола - Александр Мищенко выступал за молодежный состав одного из титулованных клубов Германии - "Боруссии Мёнхенгладбах".

В Оше прошел заключительный матч 13-го тура, где действующий чемпион и лидер Топ-лиги "Алай" принял столичную "Алга". Гости на 11-й минуте открыли счет, Ильдар Амиров реализовал пенальти. Хозяевам удалось забить ответный на последних минутах первого тайма, отличился Акрам Умаров. В середине второго тайма Владимир Веревкин принес победу своей команде. Таким образом, "Алай" одержал победу со счетом 2:1.

"Кара-Балта" на своем стадионе провела матч 14-го тура с кантской "Абдыш-Атой", которая выступала под руководством нового главного тренера Владимира Березовского. А перед матчем также стало известно, что и у хозяев сменился тренер - Владимир Сало сменил на посту Владимира Даниленко. Однако сенсаций в этом матче не произошло и победителем вышла "Абдыш-Ата", хоть и с минимальным счетом - 1:0.

Таким образом, в турнирной таблице чемпионата на 14 августа лидером по-прежнему является "Алай", набравший 34 очка. Ближайшие преследователи "Дордой" и "Абдыш-Ата" отстают от него на 12 очков.

URL: http://www.vb.kg/364749
Теги:
футбол, чемпионат
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  