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Водные хроники. На Комсомольском озере спасли подростка, на Иссык-Куле нет

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Глеб Куренев

В минувшие выходные на Иссык-Куле в одном из пансионатов водолазы нашли тело утопленника. Об этом сообщает МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел 12 августа в одном из пансионатов Иссык-Куля. Тело парня 1998 года рождения, уроженца Нарынской области, после поднятия со дна озера передали представителям правоохранительных органов. Выясняется причина случившегося.

Вчера, 13 августа, удалось спасти 12-летнего мальчика. Ребенок тонул в Комсомольском озере.

Также вчера из БЧК достали тело утопленницы. Примерно в 10.45 спасатели извлекли тело женщины, которой было примерно 40-45 лет.

URL: http://www.vb.kg/364751
Теги:
МЧС, спасатели, утопленник
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