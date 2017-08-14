Водные хроники. На Комсомольском озере спасли подростка, на Иссык-Куле нет

В минувшие выходные на Иссык-Куле в одном из пансионатов водолазы нашли тело утопленника. Об этом сообщает МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел 12 августа в одном из пансионатов Иссык-Куля. Тело парня 1998 года рождения, уроженца Нарынской области, после поднятия со дна озера передали представителям правоохранительных органов. Выясняется причина случившегося.

Вчера, 13 августа, удалось спасти 12-летнего мальчика. Ребенок тонул в Комсомольском озере.

Также вчера из БЧК достали тело утопленницы. Примерно в 10.45 спасатели извлекли тело женщины, которой было примерно 40-45 лет.