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Погранслужба: Инцидент со стрельбой в Казахстане не имеет отношения к КР

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Айдана Абдуваитова

Инцидент со стрельбой, в котором погиб мужчина, произошел не на участке кыргызско-казахстанской границы, а на внутренней территории Казахстана. Об этом сообщили в кыргызской Погранслужбе.

В пресс-службе отметили, что, по сообщениям казахстанских коллег, случай произошел на территории соседней республики и к Кыргызстану не имеет никакого отношения.

"Это произошло внутри страны, а не на границе. Мы не можем комментировать то, что происходит в Казахстане, это в компетенции казахской стороны/ Среди напавших на пограничников РК нет наших граждан", - отметили в Погранслужбе.

Напомним, 12 августа около 20.00 на погранзаставе "Жасоркен" пограничникам пришлось открыть огонь по нарушителям казахстанской границы. Группа лиц, около 15 человек, не подчинилась и применила физическое воздействие в отношении пограничного наряда. Был ранен один из нападавших, который позже скончался, остальные сбежали в ближайший населенный пункт. По предварительной информации, погибшим был гражданин Кыргызстана, но позже правоохранительные органы РК опровергли это. Погибшим оказался гражданин Казахстана, житель села Жасоркен, 1987 года рождения.

URL: http://www.vb.kg/364756
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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