Милиция задержала иссыккульцев с 16 кг наркотиков

12 августа сотрудники милиции задержали двух мужчин с более 16 килограммами наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, на автодороге Бишкек -

Торугарт правоохранители остановили автомашину марки "БМВ". При осмотре они обнаружили и изъяли две пластмассовые канистры, в которых находилось жидкое вещество зелено-бурого цвета со специфическим запахом. Груз принадлежал двум жителям Иссык-Кульской области.

Согласно экспертизе, жидкое вещество является гашишным маслом. Общий вес - более 16 кг.

По данному факту возбуждено уголовного дело по ст. 247 ("Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров") УК Кыргызской Республики. Задержанные водворены

в ИВС. Ведется расследование.