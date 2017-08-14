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ГКНБ: Задержан экстремист, находившийся в межгосударственном розыске

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ВБ

9 августа органами ГКНБ КР в ходе проводимых оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин КР Х.М., один из активных вербовщиков и лидеров экстремистской ячейки, находившийся в межгосударственном розыске за ряд совершенных преступлений и скрывавшийся на территории одной из стран СНГ.

Выполняя задания зарубежных экстремистских центров по осуществлению подрывной деятельности в Кыргызской Республике, Х.М. проводил вербовочную деятельность среди молодежи, распространял радикальную идеологию и создавал подпольные ячейки на территории одного из областей.

В настоящее время задержанный Х.М. дал признательные показания о причастности к экстремистской деятельности и в рамках расследуемого уголовного дела водворен в СИЗО ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/364762
Теги:
ГКНБ, экстремизм, терроризм
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Комментарии
Экстримист.
14.08.2017, 13:14

Всех, кто религиозно-идеялогически обрабатывают простых людей оправлять на расстрел. Любая религизоная идеялогия прводит к гибели цивилизации, культуру, менталитет нашего народа.

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