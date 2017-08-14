Задержаны подростки, совершившие более 13 краж

Сотрудники столичной милиции задержали двух подростков, которые подозреваются более чем в 13 кражах. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По информации ведомства, в милицию с заявлением обратился житель Бишкека, он сообщил, что из подъезда дома был украден велосипед стоимостью 16 тысяч сомов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража". Позже с аналогичными заявлениями обратились ещё 4 человека. Началось расследование.

В ходе розыска по подозрению в содеянном были задержаны двое подозреваемых 17 и 18 лет. Следствию удалось выяснить, что задержанные причастны к 13 аналогичным преступлениям.

В настоящий момент им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Проводится следствие.