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Задержаны подростки, совершившие более 13 краж

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Глеб Куренев

Сотрудники столичной милиции задержали двух подростков, которые подозреваются более чем в 13 кражах. Об этом сообщает ГУВД Бишкека.

По информации ведомства, в милицию с заявлением обратился житель Бишкека, он сообщил, что из подъезда дома был украден велосипед стоимостью 16 тысяч сомов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража". Позже с аналогичными заявлениями обратились ещё 4 человека. Началось расследование.

В ходе розыска по подозрению в содеянном были задержаны двое подозреваемых 17 и 18 лет. Следствию удалось выяснить, что задержанные причастны к 13 аналогичным преступлениям.

В настоящий момент им избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Проводится следствие.

URL: http://www.vb.kg/364763
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек
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