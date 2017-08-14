Декларация - 2017. Родственник Сарпашева имеет четыре земельных участка

Годовая заработная плата экс-главы Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева составила 1 млн 191 тыс. сомов. Об этом сообщается в отчете о доходах и расходах чиновников за 2016 год.

В декларации Сарпашев указал, что в течение года по основному месту работы он получил 1 млн 191 тыс. сомов. Он владеет квартирой площадью 278 кв. метров и земельным участков в 8 соток. Дополнительного источника финансирования и другого имущества Сарпашев не указал.

Внедорожника "Тойота Ленд Крузер", которым чиновник владел в 2015 году, у него уже нет.

Его близкий родственник в виде заработной платы получил 144 тыс. сомов. При этом он владеет четырьмя земельными участками по 0,5 га, жилым домом, нежилым помещением и машиной марки "Мерседес-Бенц".