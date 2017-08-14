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Текебаев: Не надо обращать внимания на фальшивку в Youtube

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Аида Джумашева

Сегодня, 14 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса подсудимый Текебаев прокомментировал появившееся в интернете видео, где якобы бывший депутат Камчыбек Ташиев и экс-генпрокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров заявляют, что они дали ложные показания в суде.

"Показания Бекназарова по совещанию у Розы Отунбаевой 13 мая 2010 года подтверждаются. Бекназаров сказал, что по поводу 49% акций ЗАО "Альфа Телеком" он ответит сам. Не нужно обращать внимания на фальшивку в Youtube. Это политическое дело. Есть факты того, что спецслужбы в своей работе записывают слова и делают монтаж. Подарок Ташиева еще открыт. Там 6-7 литров, хочу принести его сюда и напомнить ему, пусть и журналисты видят", - сказал Текебаев.

URL: http://www.vb.kg/364766
Теги:
Азимбек Бекназаров, Камчыбек Ташиев, Омурбек Текебаев, суд
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Сюжет: Суд по делу Омурбека Текебаева (27 материалов)
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Комментарии
население
14.08.2017, 13:37

О как! У нас появились свои Вован и Димон?

Женщину кто ужинал на ролике? Один из них.

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Урри
14.08.2017, 13:53

Сам ты фальшивка урод. Экспертиза докажет, кто и что фальшивка

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Станислав Ким
14.08.2017, 16:03
Карма: -5
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Плюсов: 3
Минусов: 8
Комментариев: 20

Если будет доказан факт лжесвидетельства и участия в нём Текебаева, ему стоит ещё пяток лет накинуть.

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talai taalai
14.08.2017, 16:07
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 1
Комментариев: 3

Как жалок стал, ранее могущественный Текебаев. Его собственная жадность, алчность, деградировавшие амбции довели его до состояния, когда он зависит от лжи Бекназарова.

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monday xxx
14.08.2017, 16:09
Карма: +9
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 11
Комментариев: 30

ему ли говорить о фальшивках ?! народ давно для себя сделал вывод и без разъяснений понимает кто фальшивит ,а кто рубит исходя из фактов 

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