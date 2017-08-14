Текебаев: Не надо обращать внимания на фальшивку в Youtube

Сегодня, 14 августа, в Первомайском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу лидера парламентской фракции "Ата Мекен" Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшенкула Чотонова.

В ходе процесса подсудимый Текебаев прокомментировал появившееся в интернете видео, где якобы бывший депутат Камчыбек Ташиев и экс-генпрокурор Кыргызстана Азимбек Бекназаров заявляют, что они дали ложные показания в суде.

"Показания Бекназарова по совещанию у Розы Отунбаевой 13 мая 2010 года подтверждаются. Бекназаров сказал, что по поводу 49% акций ЗАО "Альфа Телеком" он ответит сам. Не нужно обращать внимания на фальшивку в Youtube. Это политическое дело. Есть факты того, что спецслужбы в своей работе записывают слова и делают монтаж. Подарок Ташиева еще открыт. Там 6-7 литров, хочу принести его сюда и напомнить ему, пусть и журналисты видят", - сказал Текебаев.