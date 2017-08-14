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С 16 августа граждане могут проверить себя в списках избирателей

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстанцы смогут проверить себя в списках избирателей с 16 августа. Об этом сообщили в ЦИК.

В Центризбиркоме отметили, что с 15 августа предварительные списки избирателей будут вывешены на избирательных участках для ознакомления, а с 16 числа граждане могут проверить себя в этих списках. В предварительном списке зарегистрированы около 2 914 588 избирателей.

В ГРС ранее отмечали, что избиратели могут уточнить себя в списках в избирательных участках по месту прописки, на сайте www.shailoo.srs.kg, в call-центре по номеру 119 и путем отправки SMS-сообщения на номер 119.

URL: http://www.vb.kg/364769
Теги:
выборы, ГРС
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