За полгода руководство ГНС приняло 54 человека по личным вопросам

В течение первого полугодия 2017 года на личном приеме у руководства Государственной налоговой службы Кыргызской Республики побывали 54 гражданина, из них по личным вопросам – 16 граждан, по вопросам налогового законодательства – 21, по социальным вопросам – 8 и по кадровым – 9. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, в ГНС за 6 месяцев поступило 106 обращений граждан по самым различным вопросам.

Больше всего обращений поступило в центральный аппарат ГНС – 84, в том числе по электронной почте – 31 обращение, по телефону доверия центрального аппарата ГНС – 15. В территориальные налоговые органы поступило 7 электронных обращений.

Все обращения рассмотрены своевременно и в соответствии с законодательством КР. В отношении сотрудников налоговой службы дисциплинарные взыскания не применялись ввиду отсутствия нарушения служебной дисциплины.

Из 15 сообщений, поступивших на телефон доверия центрального аппарата ГНС, по 3 подтвердившимся фактам приняты соответствующие меры, по 10 сообщениям факты не подтвердились, один факт подтвердился частично и одно сообщение находится на стадии рассмотрения.

ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков повсеместно задействованы телефоны доверия, электронные адреса для приема электронных обращений, функционируют общественные приемные, что позволяет гражданам обратиться в любой удобной для них форме - письменной, устной или электронной.

Причем граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нарушение налогового законодательства.

По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер.