В этом году 140 тысяч детей пойдут в первый класс

В этом году в первый класс пойдут около 140 тысяч детей. Об этом "ВБ" сообщили в Минобразования.

Прием детей в первый класс осуществляется в три этапа - в январе, мае и августе. По данным ведомства, количество первоклассников по всей республике в этом году достигло 140 тысяч.

"Сейчас в школах страны проводится прием детей. В целом по стране, по оперативным данным, в школах в этом году будут учиться 1 млн 175 тысяч детей", - сообщили в ведомстве.

Ранее Министерство образования совместно с мэрией столицы запретило денежный взнос за прием ребенка в первый класс. Согласно закону ребенок должен быть зачислен в школу на бесплатной основе. О нарушениях при приеме в первый класс в столичные школы родители могут сообщать по номеру 61-39-72.

Напомним, в прошлом году в первый класс пошли более 96 тысяч детей.