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Медведев отметил рост товарооборота между Россией и Кыргызстаном

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Гулиза Авазова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил рост товарооборота между Россией и Кыргызстаном. Об этом он сказал сегодня, 14 августа, на встрече с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.

"За последнее время, мне кажется, сделано много полезного (для развития экономики обеих стран), свидетельством чему, кстати, является и рост товарооборота, который довольно серьезным образом усилился - в значительной степени не за счет сырьевых товаров, а за счет наращивания поставок иной продукции, которая производится в Кыргызстане", - приводит слова Медведева "РИА Новости".

Медведев отметил, что рассчитывает на встрече со своим кыргызским коллегой "сверить часы" по этому и другим актуальным вопросам двустороннего сотрудничества. Жээнбеков, в свою очередь, также отметил рост товарооборота.

Напомним, сегодня в Астане состоится заседание Евразийского межправсовета, в котором примут участие премьер-министры стран ЕАЭС. В этом заседании примет участие глава правительства Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Главы правительств обсудят взаимное признание водительских прав стран ЕАЭС.

URL: http://www.vb.kg/364772
Теги:
Дмитрий Медведев, Сооронбай Жээнбеков, Россия
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Комментарии
belek ailchiev
14.08.2017, 14:27
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кроме товарооборота увеличивается еще и денежные переводы мигрантов. в год 1 млрд долларов это огромная сумма для нашей страны

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semen semen
14.08.2017, 14:30
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интеграция дает свои положительные результаты, упразднение барьеров на таможне способствует росту товарооборота

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Алым
14.08.2017, 14:34

По данным Нацстаткома КР, за январь-сентябрь страны наторговали почти на 620 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сокращение составило почти 39 процентов, но при этом составляет пятую часть всего товарооборота Кыргызстана. При этом экспорт увеличился на 20 процентов и составляет 85,1 миллиона долларов. Импорт из России упал на 43 процента и составляет 534,8 миллиона долларов.

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