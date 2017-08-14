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В Наццентре онкологии и гематологии заработала артезианская скважина

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ВБ

В Национальном центре онкологии и гематологии (НЦОиГ) вновь заработала артезианская скважина. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

Скважина не работала в течение последних двадцати лет. Сейчас же из глубины 176 метров выходит чистейшая артезианская вода, пропускная способность - 40 кубометров в час. Теперь проблем с поливом зеленых насаждений на территории Национального центра онкологии и гематологии не будет.

"Ремонт и введение в работу артезианской скважины стали возможным благодаря инициативе президента страны и руководителя аппарата президента. Мы благодарны за оказываемую поддержку, потому что реконструкция и ремонт НЦОиГ стали возможны благодаря решению нашего президента и находятся под личным его контролем", - отметил Эрнис Тилеков, и.о. директора НЦОиГ.

URL: http://www.vb.kg/364774
Теги:
Минздрав, Национальный центр онкологии
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Комментарии
Врач
14.08.2017, 14:22

Лучше зарплату повысьте врачам, меньше чем в айылых получают

0
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