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НПО прекращают миссии по спасению беженцев в Средиземном море

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После "Врачей без границ" еще две неправительственные организации (НПО) прекратили свои спасательные миссии в Средиземном море. Как сообщили DW в организациях Save the Children и Sea Eye, их сотрудники вынуждены приостановить свою деятельность из-за угроз со стороны ливийской береговой охраны. Ранее в тот же день появилась информация, что корабли гуманитарных организаций подверглись обстрелу со стороны ливийцев, стремящихся, по их словам, "к контролю над спасательными операциями".

Накануне об ограничении своей гуманитарной миссии объявили "Врачи без границ". В частности, в море больше не будет выходить принадлежащее организации судно Prudence - один из крупнейших кораблей, занимающийся спасением беженцев. Только в мае 2017 года он принял на борт около 1500 человек.

"Врачи без границ" пошли на этот шаг в связи с давлением со стороны Ливии и Италии. Ливийские власти собираются ограничить присутствие судов гуманитарных организаций в международных водах, введя собственную "поисково-спасательную зону".

На долю неправительственных организаций приходится почти треть спасательных операций у берегов Ливии. Ряд стран ЕС критикуют их деятельность, считая, что она лишь побуждает все больше людей бежать в Европу.

URL: http://www.vb.kg/364779
Теги:
НПО, беженцы
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