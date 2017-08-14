Погода
$ 68.79 - 69.11
€ 80.75 - 81.76

В Бишкеке снесли незаконные постройки

169  0
ВБ

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек демонтировало пристройку к СТО по адресу: пр. Жибек Жолу, №114, площадью 10 кв. метров, навес на пр. Жибек Жолу, №116, габаритами 13,70 х 3,50 и металлическое ограждение на пр. Жибек Жолу, №120 площадью 45 кв. метров.

Сообщается, что постройки были установлены без соответствующих правоустанавливающих разрешительных документов.

Ранее владельцам выдавали уведомления, и в связи с их неисполнением в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.

URL: http://www.vb.kg/364782
Теги:
мэрия
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  