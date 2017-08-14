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Жээнбеков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

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ВБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня, 14 августа, в преддверии очередного заседания Евразийского межправительственного совета принял его участников – глав правительств стран Евразийского экономического союза. Встреча прошла в городе Астане.

Назарбаев подчеркнул, что Союз работает уже третий год и этот период был обусловлен непростой ситуацией в мировой экономике, оказавшей влияние на экономику стран-членов ЕврАзЭС.

"Главным фактором развития ЕврАзЭС является создание общего рынка, единой экономической структуры. Рост экономики в странах интеграционного объединения непосредственным образом найдет отражение в повышении объемов взаимной торговли. Сейчас перед нами стоит задача по укреплению взаимоотношений между нашими странами. Основная роль в этой работе отводится правительствам стран-участниц ЕврАзЭС. Надеюсь, что сегодняшнее заседание Евразийского межправительственного совета пройдет конструктивно и внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации", - подчеркнул глава Казахстана.

Во встрече приняли участие премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, глава правительства Армении Карен Карапетян, Беларуси Андрей Кобяков, Казахстана Бакытжан Сагинтаев, председатель правительства России Дмитрий Медведев и глава Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

URL: http://www.vb.kg/364787
Теги:
Казахстан, ЕАЭС, Нурсултан Назарбаев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Нурайым Абдырахманова
14.08.2017, 15:31
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Минусов: 1
Комментариев: 5

То, что экспорт по сравнению с прошлым годом увеличился на 30 % - это говорит о том, что вступление в таможенный союз был правельным шагом. Еще нашей стране легче, потому что только у нас создан  Российско-кыргызский фонд, который направлен на поддержку малого и среднего бизнеса. Это тоже очень хороший фактор для безболезненной интеграции в союз.

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