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Президент Туркменистана посвятил новую книгу стойкости своего отца

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12 августа в одной из воинских частей Министерства внутренних дел Туркменистана состоялась презентация новой книги президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова "Храбрые парни рождаются для подвигов".

Новая книга президента посвящена истории МВД Туркменистана и работе в этой структуре отца президента Мяликгулы Бердымухамедова, сообщают официальные СМИ Туркменистана.

Глава государства пишет, что жизненный путь отца является для него образцовым примером, а благородные, высокие моральные качества предков – школой жизни.

Это очередное произведение президента Туркменистана, посвященное членам его семьи, ранее вышедшая книга "Довлет гушы" была посвящена его отцу Мяликгулы Бердымухамедову, а книга "Алем ичре ат гезер" деду Бердымухаммеду Аннаеву.

Президент Туркменистана, руководящий страной 2007 года, является автором более 40 книг по различной тематике, в том числе посвященных истории, экономике, лекарственным растениям, туркменским национальным традициям. Только за 2016 год президент написал 7 книг.

В средних школах Туркменистана от учителей на уроках требуют использования пословиц и цитат из книг президента Гурбангулы Бердымухамедова.

URL: http://www.vb.kg/364789
Теги:
книги, Туркменистан
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