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В Таласской области увеличивают трансформаторные мощности подстанций

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ВБ

На трех высоковольтных подстанциях Таласской области - "Талас", "Кировка" и "Победа" увеличивают трансформаторные мощности в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана".

По информации предприятия, на 7 подстанциях модернизировали оборудование и установили новые элегазовые выключатели.

Также в рамках проекта "Расширение и увеличение емкости подстанций" на подстанции 220 кВ "Семетей" устанавливается автотрансформатор мощностью 225 МВА.

Кроме этого, осуществлены капитальные ремонты подстанций 110/35/10 кВ "Чат-Базар", "Таласская", "Кировка", "Победа" и подстанций 110/10 кВ "Кен-Кол", "Покровка" и "Кара-Арча".

Все это позволит в полной мере обеспечить постоянно растущие потребности в электроэнергии, даст возможность подключения к электрическим сетям новых потребителей и успешно пройти зимний период максимума нагрузок в области.

Как сообщает НЭСК, своевременное и полное выполнение мероприятий по подготовке к ОЗП является залогом надежного функционирования электросетевого комплекса и бесперебойного электроснабжения потребителей.

URL: http://www.vb.kg/364790
Теги:
НЭСК, Таласская область, энергетика
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